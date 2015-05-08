На территории Бакинскго железнодорожного вокзала частично убирают рельсы

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В рамках проводимых на Бакинском пассажирском железнодорожном вокзале работ по реконструкции, будут также восстановлены железнодорожные рельсы. В настоящее время на территории ведутся работы по укреплению насыпей.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

По его словам, в настоящее время производится капитальный ремонт на пассажирской железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт. Согласно проекту, поезд должен прибывать в Баку через Сумгайыт и Хырдалан: "В связи с этим восстанавливаются также рельсы на территории Бакинского пассажирского железнодорожного вокзала, а некоторые рельсы постепенно убирают".

Отметим, что уже отремонтировано 32 км отрезка железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт общей протяженностью 63 км.