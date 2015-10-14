​На бакинских дорогах сносят "лежачие полицейские" - ВИДЕО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта проводит работы по сносу "лежачих полицейских" (трамплинов), незаконно устанавливаемых гражданами на проезжей части некоторых улиц Баку.

Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис", только в сентября были снесены 23 "лежачих полицейских". В целом, снесено 60 трамплинов. Установщики барьеров были предупреждены о том, что данный вопрос регулируется законодательством, и в следующий раз за установку препятствующих движению транспортных средств "лежачих полицейских" они будут привлечены к административной ответственности.

Отметим, что согласно статье 164.0.4 Кодекса административных правонарушений Азербайджанской Республики, преграждение движения транспортных средств путем установки на проезжей части барьеров, шлагбаумов и иными способами наказывается штрафом для физических лиц в размере от 80 до 100 манатов, для должностных лиц - от 400 до 500 манатов, для юридических лиц - от 3000 до 4000 тысяч манатов.