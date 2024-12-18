На АЖД установили рекорд по пассажироперевозкам в 2024 году

В этом году услугами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) воспользовались 8 млн пассажиров, что является рекордным показателем.

В этом году услугами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) воспользовались 8 млн пассажиров, что является рекордным показателем.

Как сообщает Report, для сравнения, услугами железнодорожных перевозок воспользовались 2,8 млн пассажиров в 2021 году, 5,2 млн - в 2022 году, 7,1 млн - в 2023 году.

Рекорд стал возможен благодаря введению в эксплуатацию современных поездов Stadler, увеличению рейсов на маршруте Баку-Агстафа-Баку до двух в день, добавлению остановок в Ляки и Уджаре, назначению дополнительных рейсов между районами в выходные и праздничные дни, а также оптимизации графика движения поездов на Абшеронском кольцевом маршруте.

Особое событие было отмечено представителями Департамента пассажирских перевозок АЖД, которые поздравили 8-миллионного пассажира - 4-летнюю Дениз Мамедли и ее маму Айдан Мамедли. Им вручили билет первого класса туда-обратно на внутренние рейсы и памятные подарки.