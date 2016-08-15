​На Азербайджанских железных дорогах увеличат срок предварительной продажи билетов в режиме онлайн

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ ЗАО “Азербайджанские железные дороги” заключило договор со Службой ASAN, по которому в будущем продажа билетов на вокзалах будет проводиться посредством данной службы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель АЖД Джавид Гурбанов, ставший гостем передачи QəbuldASAN радио ASAN.

По его словам, также планируется внедрить новую услугу ASAN Qatar (предложение услуг Службы АСАН на поездах).

Глава структуры также отметил возможность продления срока предварительной онлайн-продажи билетов: “Сейчас билеты в режиме онлайн можно приобрести за 10 суток до отправления. Я сторонник устранения этого ограничения. Однако для этого необходимо время. В ближайшее время продажа билетов будет открыта за 30 суток”.