На азербайджано-российской границе открыт новый пограничный терминал

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начал свою работу новый терминал пешеходного сообщения автомобильного пункта пропуска Ново-Филя в Магарамкентском районе Республики Дагестан.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА-Дагестан, в церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров, руководитель Пограничного управления ФСБ России по Дагестану Игорь Шмоткин, начальник Дагестанской таможни Руслан Яхъяев, заместитель руководителя Росграницы Магомед Хандаев.

Как сообщил Магомед Хандаев на пункте пропуска созданы все комфортные условия для граждан, пересекающих государственную границу, необходимые для работы контрольных государственных органов. Он отметил, что благодаря увеличению количества рабочих мест пограничных и таможенных органов, значительно повышена пропускная способность терминала. Режим работы автомобильного пункта пропуска Ново-Филя – дневной, с 08:30 до 17:00.

Необходимо отметить, что пересечение российско-азербайджанской государственной границы пока осуществляется в пешем порядке. Полное введение в эксплуатацию и начало функционирования транспортного терминала автомобильного пункта пропуска Ново-Филя планируется в первом квартале 2015 года.