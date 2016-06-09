​На азербайджано-российской границе начнется строительство нового моста

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Работы по строительству автомобильного моста над рекой Самур (азербайджано-российская граница) начнутся в следующем году.

Как передает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку министр транспорта России Максим Соколов.

"Существует проект по развитию инфраструктуры в связи со строительством нового автомобильного моста над рекой Самур. Считаю, что к работам можно будет приступить уже в следующем году. Подготовка документов проекта уже завершена. Надеюсь, что после проведения экспертиз строительство, наконец, начнется в 2017 году. Это своевременный и необходимый проект, так как срок эксплуатации существующей инфраструктуры истек, она находится в аварийном состоянии", - добавил М.Соколов.