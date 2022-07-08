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На автотрассе Баку-Шамаха-Евлах сдан в эксплуатацию пешеходный переход

На автотрассе Баку-Шамаха-Евлах сдан в эксплуатацию пешеходный переход Наземный пешеходный переход, построенный на 14,9-ом километре автодороги М-4 Баку-Шамаха-Евлах, был передан в пользование гражданам.
Инфраструктура
8 июля 2022 г. 16:52
На автотрассе Баку-Шамаха-Евлах сдан в эксплуатацию пешеходный переход

Наземный пешеходный переход, построенный на 14,9-ом километре автодороги М-4 Баку-Шамаха-Евлах, был передан в пользование гражданам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В целях обеспечения безопасности пешеходов на данной территории с начала прошлого года началось проектирование надземного пешеходного перехода, а с марта - строительные работы.

Общая длин перехода составляет 40,5 метра, ширина - 3,5 метра, ширина лестниц - 3,0 метра, высота над уровнем дороги - 5,5 метра.

Для обеспечения комфортного передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями установлены современные лифтовые системы. Также установлены устройства видеонаблюдения, что позволяет осуществлять непрерывный контроль.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunda piyada keçidi istifadəyə verilib

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