На автостоянках Баку установят видеокамеры

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "Бакинское транспортное агентство (БТА) установит видеокамеры на автостоянках столицы и будет проводить ежедневный мониторинг".

Как передает Report, об этом сообщил каналу İTV председатель правления БТА Вусал Керимли.

По его словам, в настоящее время ведется работа с исполнительной властью города Баку по передаче стоянок в подчинение БТА: "После завершения работ по приему-сдаче на стоянках установят видеокамеры. Тем самым вопрос незаконных парковок отпадет".

В.Керимли также прокомментировал высокую цену парковки: "Мы хотим разделить Баку на определенные зоны. В центре города и на окраинах могут применяться различные тарифы. Сейчас идут работы по классификации. Пока стандартных тарифов на парковку нет".