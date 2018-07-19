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    На автостоянках Баку установят видеокамеры

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "Бакинское транспортное агентство (БТА) установит видеокамеры на автостоянках столицы и будет проводить ежедневный мониторинг".

    Как передает Report, об этом сообщил каналу İTV председатель правления БТА Вусал Керимли.

    По его словам, в настоящее время ведется работа с исполнительной властью города Баку по передаче стоянок в подчинение БТА: "После завершения работ по приему-сдаче на стоянках установят видеокамеры. Тем самым вопрос незаконных парковок отпадет".

    В.Керимли также прокомментировал высокую цену парковки: "Мы хотим разделить Баку на определенные зоны. В центре города и на окраинах могут применяться различные тарифы. Сейчас идут работы по классификации. Пока стандартных тарифов на парковку нет".

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