​На автомобильной дороге Баку-Губа построены новые путепроводы

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ На 9-м км автомобильной дороги Баку - Губа - граница России (перед стадионом футбольного клуба "Баку") завершено строительство новых путепроводов. Они уже сданы в эксплуатацию, благодаря чему обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств на данной территории. Об этом заявили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис".

Согласно Государственной программе по социально-экономическому развитию регионов Азербайджана на 2014-2018 годы, в рамках комплексных мероприятий, проводимых с целью устранения заторов на участке 6-11-й км автомобильной дороги Баку - Губа - граница России, на 9-м км указанной дороги были снесены существующие путепроводы и начаты работы по строительству новых современных путепроводов.

В отличие от путепроводов советского периода, новые современные путепроводы протяженностью 399,1 м состоят из 5 пролетов. Протяженность 1-го моста - 109,6 м, ширина - 15,5 м, 2-го моста - 105,1 м, ширина - 13,5 м, 3-го моста - 105,1 м, ширина -16,0 м, 4-го моста - 39,3 м, ширина - 13,0 м, 5-го моста - 40,0 м, ширина - 15,0 м. Кроме того, на данной территории построены опорные стены протяженностью 995 м, проведены работы по расширению боковой дороги. Общая протяженность боковой дороги - 2 345 м, ширина - 14,75 м.

Отметим, что с целью обеспечения движения в обратном направлении транспортных средств под последним пролетом строится новый участок дороги. Эту дорогу планируется сдать в эксплуатацию до конца апреля.