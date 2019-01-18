На автомагистралях Баку отменили ограничения скорости движения

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Ограничение скорости на всех полосах движения столичных автомагистралей проспект Гейдара Алиева - Аэропорт – Бильгя и Зыхский круг – Аэропорт отменено.
Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве.
На электронных табло на автомагистралях установлены знаки, указывающие на боковой ветер.
Напомним, что в связи резкими изменениями погодных условий в ночь с 16 на 17 января на всех полосах движения столичных автомагистралей максимальная скорость была снижена на 20 км/ч.
Aynur BayramovaАвтор новости