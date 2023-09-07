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На автодороге Баш-Гёйнюк Шекинского района устранены последствия наводнения

На автодороге Баш-Гёйнюк Шекинского района устранены последствия наводнения Селевые воды, вызванные проливным дождем, нанесли серьезный ущерб на 10-12 км автодороги Баш-Гейнюк Шекинского района.
Инфраструктура
7 сентября 2023 г. 17:43
На автодороге Баш-Гёйнюк Шекинского района устранены последствия наводнения

Селевые воды, вызванные проливным дождем, нанесли серьезный ущерб на 10-12 км автодороги Баш-Гейнюк Шекинского района.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что на 11-м км этой автомобильной дороги на мосту через Шинчай протяженностью 169 метров в результате проливных дождей было затруднено движение автотранспорта.

В рамках проводимых работ с дороги были удалены ил, грязь и песчано-гравийные отложения, принесенные селевыми водами, обеспечена бесперебойность и безопасность движения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkinin Baş Göynük avtomobil yolunda selin fəsadları aradan qaldırılıb

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