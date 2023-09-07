На автодороге Баш-Гёйнюк Шекинского района устранены последствия наводнения

Селевые воды, вызванные проливным дождем, нанесли серьезный ущерб на 10-12 км автодороги Баш-Гейнюк Шекинского района.

Селевые воды, вызванные проливным дождем, нанесли серьезный ущерб на 10-12 км автодороги Баш-Гейнюк Шекинского района.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что на 11-м км этой автомобильной дороги на мосту через Шинчай протяженностью 169 метров в результате проливных дождей было затруднено движение автотранспорта.

В рамках проводимых работ с дороги были удалены ил, грязь и песчано-гравийные отложения, принесенные селевыми водами, обеспечена бесперебойность и безопасность движения.