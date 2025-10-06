На автодороге в Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
Инфраструктура
- 06 октября, 2025
- 17:10
Движение автомобилей на участке от улицы Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе Баку до Московского проспекта будет ограничено в связи с ремонтными работами.
Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Ограничение будет действовать с 08:00 утра 7 октября до 24:00 9 октября.
В ведомстве призвали водителей быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.əyan edib.
