На автодороге в Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта

Движение автомобилей на участке от улицы Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе Баку до Московского проспекта будет ограничено в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение будет действовать с 08:00 утра 7 октября до 24:00 9 октября.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.əyan edib.