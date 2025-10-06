Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    На автодороге в Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2025
    • 17:10
    На автодороге в Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта

    Движение автомобилей на участке от улицы Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе Баку до Московского проспекта будет ограничено в связи с ремонтными работами.

    Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

    Ограничение будет действовать с 08:00 утра 7 октября до 24:00 9 октября.

    В ведомстве призвали водителей быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.əyan edib.

    улица Мухаммеда Хиябани Ясамальский район ограничение движения транспорта
    Bakıda Xarici Dairəvi avtomobil yolunda avtomobillə hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    Последние новости

    17:46

    В Тбилиси состоится презентация фильма "Полковник", посвященного азербайджанскому военному

    В регионе
    17:40
    Фото

    Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:40

    Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ по наращиванию добычи - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:29

    ИВ: В центре Баку сносятся аварийные, а не исторические здания

    Внутренняя политика
    17:28

    АОКО выявило 9 фальшивых свидетельств о признании образования

    Наука и образование
    17:27

    Азербайджан сократил расходы на импорт цемента, стекла и керамики из Турции на 19%

    Финансы
    17:25
    Фото

    В Германии представлена продукция 16 азербайджанских компаний

    Бизнес
    17:22

    Сырский: Украина усиливает безопасность учебных центров ВСУ на фоне дроновой и ракетной угрозы

    Другие страны
    17:17

    В Азербайджане зафиксирован трехкратный рост числа блокируемых фишинговых писем в госорганы

    ИКТ
    Лента новостей