На автодороге Мардакян-Загульба строится новый наземный пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана строит новый наземный пешеходный переход на 8-м километре автодороги Мардакян-Загульба.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана строит новый наземный пешеходный переход на 8-м километре автодороги Мардакян-Загульба.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Согласно проекту, длина перехода составляет 53,4 метра, внутренняя ширина - 3,5 метра, а ширина лестниц и пандусов - 1,35 метра. Высота перехода 5,5 метров над уровнем дороги.

Кроме того, в рамках проекта планируется строительство новых автобусных карманов по обе стороны дороги, контрольно-пропускной пункт для работников, контролирующих работу перехода, а также благоустройство территории рядом с пешеходным переходом.