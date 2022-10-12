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На автодороге Мардакян-Загульба строится новый наземный пешеходный переход

На автодороге Мардакян-Загульба строится новый наземный пешеходный переход Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана строит новый наземный пешеходный переход на 8-м километре автодороги Мардакян-Загульба.
Инфраструктура
12 октября 2022 г. 16:39
На автодороге Мардакян-Загульба строится новый наземный пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана строит новый наземный пешеходный переход на 8-м километре автодороги Мардакян-Загульба.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Согласно проекту, длина перехода составляет 53,4 метра, внутренняя ширина - 3,5 метра, а ширина лестниц и пандусов - 1,35 метра. Высота перехода 5,5 метров над уровнем дороги.

Кроме того, в рамках проекта планируется строительство новых автобусных карманов по обе стороны дороги, контрольно-пропускной пункт для работников, контролирующих работу перехода, а также благоустройство территории рядом с пешеходным переходом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMərdəkan-Zağulba avtomobil yolunda yeni yerüstü piyada keçidi tikilir

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