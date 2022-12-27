На автодороге Ходжасан-Локбатан построен надземный пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сдало в эксплуатацию надземный пешеходный переход на автомобильной дороге Ходжасан-Локбатан.
Как передает Report со ссылкой на агентство, переход построен перед Ходжасанской электростанцией.
Высота перехода составляет 5,5 метра над уровнем дороги, проектная длина - 30 метров, внутренняя ширина – 3,8 метра, ширина лестниц – 3 метра.
В рамках проекта также построены новые автобусные карманы, автобусная остановка, выполнены благоустроительные работы в окрестностях.