На автодороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд начато строительство тоннелей

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), заложенной 26 октября президентами Азербайджана и Турции, продолжается быстрыми темпами.

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), заложенной 26 октября президентами Азербайджана и Турции, продолжается быстрыми темпами.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в рамках проекта на новой дороге предусмотрено строительство трех автомобильных тоннелей общей протяженностью 6 км. Тоннели условно называются Т1, Т2 и Т3.

На автомобильной дороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 123.8 километра предусмотрено строительство 2 виадуков и 23 автомобильных мостов, 8 развязок, 50 подземных переходов, 5 наземных переходов.