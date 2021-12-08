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На автодороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд начато строительство тоннелей

На автодороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд начато строительство тоннелей Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), заложенной 26 октября президентами Азербайджана и Турции, продолжается быстрыми темпами.
Инфраструктура
8 декабря 2021 г. 17:31
На автодороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд начато строительство тоннелей

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), заложенной 26 октября президентами Азербайджана и Турции, продолжается быстрыми темпами.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в рамках проекта на новой дороге предусмотрено строительство трех автомобильных тоннелей общей протяженностью 6 км. Тоннели условно называются Т1, Т2 и Т3.

На автомобильной дороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 123.8 километра предусмотрено строительство 2 виадуков и 23 автомобильных мостов, 8 развязок, 50 подземных переходов, 5 наземных переходов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHoradiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunda tunellərin inşasına başlanılıb

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