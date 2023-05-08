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На автодороге Баку-Губа-государственная граница с Россией состоялось открытие новых электронных весов

На автодороге Баку-Губа-государственная граница с Россией состоялось открытие новых электронных весов Сегодня на 45-м километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией совместно с турецкой компанией ASELSAN состоялось открытие электронных весов по новой технологии.
Инфраструктура
8 мая 2023 г. 18:20
На автодороге Баку-Губа-государственная граница с Россией состоялось открытие новых электронных весов

Сегодня на 45-м километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией совместно с турецкой компанией ASELSAN введено в эксплуатацию электронные весы по новой технологии.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, одним из основных вопросов, который следует учитывать при реализации проектов в сфере автомобильных дорог, является продление срока службы дорог с применением новых технологий и инноваций, обеспечение безопасности и других требований. Внедрение новых технологий в целях недопущения нарушения требований к параметрам массы, приходящейся на ось крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, для охраны автомобильных дорог общего пользования, и работы по установке на дорогах соответствующих электронных весов осуществляются в 2 этапа. С учетом конструктивно-инженерных особенностей автомобильных дорог на I этапе планируется установить в общей сложности 19 весов в 11 пунктах на правой и левой сторонах дороги. Завершить проект планируется к октябрю 2024 года.

II этап предусматривает установку 29 весов в 20 пунктах на правой и левой сторонах автомобильных дорог. Для сбора данных в едином центре планируется создать Центр управления весами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Quba-Rusiya ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunda yeni elektron tərəzi açılıb

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