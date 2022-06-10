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На дорогах Ахмедбейли-Физули-Шуша и Физули-Агдам установлены мобильные системы видеонаблюдения

На дорогах Ахмедбейли-Физули-Шуша и Физули-Агдам установлены мобильные системы видеонаблюдения Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана установило мобильные системы наблюдения, разработанные предприятием "Мобильные системы наблюдения", на дорогах Ахмедбейли-Физули-Шуша, Физули-Агдам и др.
Инфраструктура
10 июня 2022 г. 09:49
На дорогах Ахмедбейли-Физули-Шуша и Физули-Агдам установлены мобильные системы видеонаблюдения

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана установило мобильные системы наблюдения, разработанные предприятием "Мобильные системы наблюдения", на дорогах Ахмедбейли-Физули-Шуша, Физули-Агдам и др.

Об этом Report сообщили в Госагентстве, система собрана в мобильный прицеп, поэтому ее можно подключить к любому автомобилю и транспортировать в любое место.

Контроль над выполнением дорожных проектов осуществляется круглосуточно в режиме онлайн с помощью монитора или мобильного телефона посредством специального программного обеспечения и охватывает территорию в 500 метров.

В ближайшее время планируется установка такой системы на автомобильной дороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, а также на территориях, где реализуются другие крупные дорожные проекты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli-Şuşa və Füzuli-Ağdam avtomobil yollarında Mobil Müşahidə Sistemləri quraşdırılıb

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