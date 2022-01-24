На автобусные рейсы из Баку в Шушу продано почти 400 билетов

На сегодняшний день продано около 400 билетов на регулярные автобусные рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку.

На сегодняшний день продано около 400 билетов на регулярные автобусные рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку.

Как сообщает Report, билеты на все рейсы в указанном направлении до 15 февраля распроданы.

В то же время продажи на автобусы по маршруту Баку-Агдам-Баку низкие, и пассажиры могут приобрести билеты даже на рейсы, которые будут выполняться через день. Аналогичная ситуация с автобусными рейсами по маршруту Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли.

Напомним, что автобусные рейсы Ахмедбейли-Шуша будут организованы 4 раза в неделю, по другим направлениям - 2 раза в неделю. Стоимость билета Баку-Шуша составляет 10,4 маната, Баку-Агдам 9,4 маната, Ахмедбейли-Шуша - 7 манатов, Барда-Агдам - 5 манатов, Международный аэропорт Физули-Шуша - 6 манатов. Цены на билеты в обратных направлениях такие же, их необходимо будет приобретать в оба конца.