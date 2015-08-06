​На авиарейсе Баку-Москва возникла неожиданная ситуация

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "Перед взлетом самолета, выполняющего авиарейс Баку-Москва, состояние здоровья одного из пассажиров ухудшилось, и медицинские сотрудники оказали ему помощь. Позже будет принято решение о том, когда взлетит самолет".

Об этом сообщил Report глава пресс-службы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Паша Кесамански, внесший ясность в вопрос о причинах задержки самолета Airbus-320, который должен был вылететь сегодня в 10:40 в направлении Баку-Москва.

Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдара Алиева, рейс J2 852 перенесен на 11:40.

Как сообщили пассажиры самолета Report, мужчина, у которого возникли проблемы с состоянием здоровья, был высажен из самолета и после получения необходимой медицинской помощи вновь возвращен на борт. В соответствии с правилами безопасности все пассажиры самолета A-320 были высажены, проведена повторная проверка ручной клади пассажиров, а также салона самолета.

Отметим, что самолет все еще не взлетел.