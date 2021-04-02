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На Абшероне строят новую дорогу к вулканам

На Абшероне строят новую дорогу к вулканам Ширина полос новой дороги общей протяженностью 21 километр составит 8 метров
Инфраструктура
2 апреля 2021 г. 13:48
На Абшероне строят новую дорогу к вулканам
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На территории грязевых вулканов, расположенных в Абшеронском районе, строится автомобильная дорога, ведущая к современной туристической инфраструктуре.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

Согласно информации, ширина полос новой дороги общей протяженностью 21 километр составит 8 метров. Дорога берет свое начало на территории поселка Гобустан и предназначена для упрощения проезда к туристическому комплексу, который планируется построить на территории грязевых вулканов всего в 20-25 километрах от столицы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüasir turizm infrastrukturuna gedən yeni avtomobil yolu inşa edilir

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