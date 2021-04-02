На Абшероне строят новую дорогу к вулканам

Ширина полос новой дороги общей протяженностью 21 километр составит 8 метров

На территории грязевых вулканов, расположенных в Абшеронском районе, строится автомобильная дорога, ведущая к современной туристической инфраструктуре.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

Согласно информации, ширина полос новой дороги общей протяженностью 21 километр составит 8 метров. Дорога берет свое начало на территории поселка Гобустан и предназначена для упрощения проезда к туристическому комплексу, который планируется построить на территории грязевых вулканов всего в 20-25 километрах от столицы.