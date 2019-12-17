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На Абшероне появятся трамваи

​На Абшероне появятся трамваи

В Баку и окрестностях будут проложены трамвайные пути.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан”.

"В свое время страна понесла ущерб от демонтажа трамвайных путей в Баку. Сейчас сложно восстановить их. Поэтому мы обратились к иностранным компаниям. Готовится бизнес-план. Трамвайные линии будут покрывать территории Ахмеды и Биляджары в Баку, Пиршаги в Абшеронском районе и поселок Гаджи Зейналабдин Тагиева в Сумгайыте", - сказал он.

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