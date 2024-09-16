На 22 улицах и проспектах Баку принимаются меры по борьбе с пробками

В связи с началом нового учебного года сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД предпринимают меры для предотвращения заторов вблизи образовательных учреждений.
Об этом
С раннего утра на 10 проспектах и 16 улицах столицы действует система "зеленая волна" на светофорах. Представляем список этих улиц и проспектов:
1. Проспект Метбуат;
2. Проспект Хатаи
3. Тбилисский проспект;
4. Проспект Иншаатчылар;
5. Проспект Азадлыг;
6. Проспект Ататюрка;
7. Проспект 8 ноября;
8. Улица Самеда Вургуна;
9. Улица Аббасгулу ага Бакиханова;
10. Улица Сулеймана Рагимова;
11. Улица Изеддина Гасаноглу;
12. Улица Микаила Мушфига;
13. Улица Мохаммеда Физули;
14. Улица Рашида Бейбутова;
15. Улица Кероглу Рагимова;
16. Улица 28 мая;
17. Улица Юсифа Сафарова;
18. Улица ак.Гасана Алиева;
19. Улица Диляры Алиевой;
20. Проспект Молла Панах Вагифа;
21. Улица Абдулазала Демирчизаде;
22. Круг 20 января;
Меры направлены на улучшение транспортной ситуации в городе в час пик.