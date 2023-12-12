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На 15 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

На 15 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
12 декабря 2023 г. 08:26
На 15 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Круг "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

12. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

13. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

14. Проспект Бабека, в направлении центра;

15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının 15 yolunda tıxac yaranıb - SİYAHI

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