На 15 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
5. Круг "20 Января";
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
10. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
12. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
13. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
14. Проспект Бабека, в направлении центра;
15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20.