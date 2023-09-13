В Баку на 12 маршрутах задействовано 20 дополнительных автобусов

В Баку на 12 маршрутах задействовано 20 дополнительных автобусов

В Баку на 12 маршрутных линиях в перевозках пассажиров дополнительно задействованы 20 автобусов. Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта. Всего в дополнение к пассажирским перевозкам на 43 маршрутах было выпущено

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В Баку дополнительно задействованы 20 автобусов для перевозки пассажиров по 12 маршрутным линиям.



Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.



Всего на 43 маршрутах было выпущено дополнительно 132 автобуса. Это маршрутные линии 1, 2, 3, 6, 7A, 7B, 11, 13, 14, 17, 21, 31, 33, 38, 40, 46, 49, 50, 60, 67, 71, 77, 79, 88, 92 , 96, 113, 114A, 114B, 119, 125, 133, 135, 136, 160, 165, 172, 179, 189, 199, 206, 214 и M8.



В настоящее время общее количество транспортных средств на регулярных автобусных маршрутах составляет 1 886 единиц. За аналогичный период прошлого года оно составляло 1 697 единиц. Подпишитесь на наш Telegram канал