Глава оргкомитета Caspian Week: Транспортные коридоры через Азербайджан являются важнейшими в регионе - ВИДЕО

Транспортные коридоры, проходящие через территорию Азербайджана, являются важнейшими в регионе.

Об этом командированному в Давос корреспонденту Report сказал председатель оргкомитета Caspian Week Мурат Сеитнепесов на открытии "Каспийской недели: Платформы глобальных идей" в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, "Каспийская неделя: Платформа глобальных идей" проводится уже четвертый год подряд в рамках ВЭФ в Давосе: "В этом году в рамках платформы будут в основном обсуждаться транспортные коридоры в Большом Кавказском регионе. Азербайджан и Грузия играют в этом вопросе очень важную роль. Через эти страны проходят два основных коридора, имеющих потенциал для перевозки грузов из стран Большого Каспийского региона на мировые рынки и в обратном направлении. Одной из основных тем, которые будут обсуждаться в рамках платформы, является Транскаспийский газопровод. В обсуждениях будут участвовать эксперты из Азербайджана, США, России и других стран. Они выскажут свои мнения, дадут рекомендации и предложения в ходе неформальных обсуждений".

Мурат Сеитнепесов отметил, что Большой Каспийский регион играет ведущую роль в развитии мировой экономики: "Большой Каспийский регион охватывает не только пять прикаспийских стран. В данный регион входят страны вокруг Каспия и Черного моря, в том числе начиная с территории Китая, до Афганистана, Пакистана и Турции. Регион охватывает 500 млн человек и 5 млн квадратных километров. Экономическое значение этого региона огромно. Большой Каспийский регион является важнейшим для мирового экономического развития, таких регионов не так много. Мы считаем, что он имеет большой потенциал, охватывающий как экономический, так и другие области".