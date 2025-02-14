Мурат Каримсаков: Развитие транспортно-логистического сотрудничества - ключевой фактор интеграции стран ОТГ

Развитие транспортно-логистического взаимодействия является приоритетным направлением сотрудничества стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Развитие транспортно-логистического взаимодействия является приоритетным направлением сотрудничества стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Внешней торговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков на встрече "Тюркский инвестиционный фонд и Союз торгово-промышленных палат тюркского мира: Информационная сессия для бизнес-лидеров и B2B".

По его словам, в условиях глобальных экономических вызовов бизнес играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития экономик стран ОТГ.

"Сегодня как никогда важно выстраивать эффективные механизмы торгово-экономического взаимодействия, укреплять инвестиционное сотрудничество и консолидировать усилия бизнеса в рамках Организации тюркских государств. Это создаст прочный фундамент для устойчивого роста и процветания наших экономик", - отметил он.

Особое внимание, по мнению М.Каримсакова, следует уделить развитию транспортно-логистического сотрудничества, электронной торговли, модернизации инфраструктуры, а также углублению кооперации в технологических отраслях. Кроме того, перспективными направлениями остаются глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, нефтехимия и газохимия.

"Важно создавать все необходимые условия для привлечения инвестиций и формирования благоприятного инвестиционного климата. Одной из ключевых задач ОТГ является развитие высокотехнологичных отраслей, стимулирование инновационной деятельности и внедрение передовых технологий. В этом контексте важную роль сыграет Тюркский инвестиционный фонд, который станет инструментом финансовой поддержки стратегических инициатив и проектов", - подчеркнул он.

М.Каримсаков отметил, что тюркоязычные государства обладают значительным экономическим, географическим и демографическим потенциалом, способным стать мощным драйвером развития всего региона.

"Совместная работа по укреплению торговых связей, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, технологическому обмену и кооперации предприятий создаст новые точки роста и обеспечит устойчивое развитие экономик наших стран", - заключил он.