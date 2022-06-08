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Мультимодальный торговый коридор из Китая в Европу будет проходить через Азербайджан

Мультимодальный торговый коридор из Китая в Европу будет проходить через Азербайджан Железнодорожные администрации стран-участниц проекта создания международного мультимодального коридора стран Азиатского-Тихоокеанского региона Китай—Кыргызстан—Узбекистан—Туркменистан—Азербайджан—Грузия—Европа договариваются о предоставлении скидок для пе
Инфраструктура
8 июня 2022 г. 14:02
Мультимодальный торговый коридор из Китая в Европу будет проходить через Азербайджан

Железнодорожные администрации стран-участниц проекта создания международного мультимодального коридора стран Азиатского-Тихоокеанского региона Китай—Кыргызстан—Узбекистан—Туркменистан—Азербайджан—Грузия—Европа договариваются о предоставлении скидок для перевозок по этом коридору.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил замдиректора Национальной компании «Кыргыз темир жолу» Дастан Усубакунов.

По его словам, проект предусматривает смешанные грузоперевозки из Китая в Европу по территориям стран-участниц: "В рамках проекта планируется доставлять большую часть товара контейнерными поездами по железнодорожным путям".

В марте 2022 года в Ташкенте прошла встреча железнодорожных администраций стран-участниц проекта по созданию коридора. Следующую встречу планируется провести 29 июня в Бишкеке. Представители Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Турции и Грузии уже отправили список своих делегаций, сообщил Д.Усубакунов.

В ходе встречи в Ташкенте были достигнуты договоренности по организации бесперебойных перевозок грузов, а также своевременной подаче фитинговых платформ и тарифному коридору по данному международному мультимодальному маршруту.

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Версия на английском языке Multimodal corridor connecting China and Europe to pass through Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çin ilə Avropanı birləşdirəcək multimodal dəhliz Azərbaycandan keçəcək

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