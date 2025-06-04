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Мухтар Бабаев: Выполнять договоренности по COP не так-то просто

Мухтар Бабаев: Выполнять договоренности по COP не так-то просто Мухтар Бабаев: Выполнять договоренности по COP не так-то просто
Инфраструктура
4 июня 2025 г. 10:32
Мухтар Бабаев: Выполнять договоренности по COP не так-то просто

Выполнять договоренности, достигнутые на сессиях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP), не так-то просто.

Как передает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев на мероприятии в рамках Бакинского энергетического форума.

"На последних двух COP страны договорились о значительном увеличении климатического финансирования. Теперь нужно это претворить в жизнь. Но сейчас страны, особенно доноры, стоят перед большой дилеммой. В развивающихся странах есть некоторые сомнения по поводу возможности реализации этого обязательства в размере 300 млрд долларов", - сказал он.

По словам Бабаева, в частности трудности связаны с ростом числа вооруженных конфликтов в мире – их число достигло рекордных 52.

"На фоне роста числа конфликтов растет и объем средств, выделяемых на оборону. Также несмотря на все усилия по борьбе с последствиями климатического кризиса, войны приводят к росту выбросов углекислого газа в атмосферу. Войны и конфликты очень опасны для мира, для природы", - отметил он.

Бабаев также подчеркнул, что команда COP29 использует каждую возможность, чтобы побудить страны и доноров выполнять свои обязательства по климатическому финансированию.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev says not easy to implement agreements reached at COP29
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "COP-larda əldə olunan razılaşmaları icra etmək asan deyil"

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