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Мухтар Бабаев: В борьбе с изменением климата возникли новые трудности

Мухтар Бабаев: В борьбе с изменением климата возникли новые трудности Мухтар Бабаев: В борьбе с изменением климата возникли новые трудности
Инфраструктура
4 июня 2025 г. 10:03
Мухтар Бабаев: В борьбе с изменением климата возникли новые трудности

Азербайджан и Бразилия продолжают сотрудничать в борьбе с изменением климата и работают над увеличением климатического финансирование до $1,3 трлн на COP30.

Как передает Report, об этом заявил представитель президента по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев на мероприятии в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, в настоящее время в борьбе с изменением климата возникли новые трудности. В частности, некоторые страны, особенно США, начали проводить иную политику в этой сфере.

"Отход Соединенных Штатов от обсуждений, связанных с противодействием климатическим изменениям, негативно сказывается на этом процессе. Однако другие страны-доноры уже приступили к подготовительной работе в соответствии с обещаниями, данными в Баку", - отметил Бабаев.

Он также добавил, что на COP29 в Баку был достигнут исторический результат - была согласована мобилизация средств в размере $300 млрд. "Это был большой успех. Были страны, которые ожидали триллионы долларов", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Brazil work to attract $1.3T annually to fight climate change
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Braziliya iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə ildə 1,3 trilyon dollar cəlb etmək üçün iş aparır

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