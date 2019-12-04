Мухтар Бабаев: Наши водные ресурсы сократились, процесс будет продолжаться

"Воду следует экономить, так как, как и во многих странах, и в нашей стране в данной области ощущаются некоторые трудности".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на VI заседании министров сельского хозяйства стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

По его словам, по сравнению со странами региона, водные ресурсы Азербайджана невелики и 70% воды формируется вне границ: "В последнее время водность в большинстве рек страны, в том числе в крупных транзитных реках ниже нормы. В результате климатических изменений водные ресурсы сократились на 15% и, согласно прогнозам, процесс будет продолжаться. Потребность к воде растет из-за роста численности населения страны и развития различных сфер экономики".

М.Бабаев отметил, что в соответствии с международной практикой, для экономии воды необходимо применение адаптивного управления водными ресурсами: "Для избежания этой проблемы в будущем следует избегать потерь воды и использовать экономящие воду современные технологии и оборудования".