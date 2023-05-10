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Мубариз Гурбанлы: Работы в Карабахе находятся под пристальным вниманием президента и первой леди

Мубариз Гурбанлы: Работы в Карабахе находятся под пристальным вниманием президента и первой леди На освобожденных территориях Азербайджана ведется строительство мечетей и реставрация исторических памятников, и эти работы находятся под пристальным вниманием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.
Инфраструктура
10 мая 2023 г. 11:42
Мубариз Гурбанлы: Работы в Карабахе находятся под пристальным вниманием президента и первой леди

На освобожденных территориях Азербайджана ведется строительство мечетей и реставрация исторических памятников, и эти работы находятся под пристальным вниманием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

"Подготовлена специальная программа. Согласно этой программе, в Карабахе строятся и восстанавливаются мечети. Основное внимание уделяется тому, чтобы мечети восстанавливались в первозданном виде. В период оккупации большинство мечетей были разрушены и уничтожены. Во всех этих мечетях будут завершены реставрационные работы и после Великого возвращения в них будут назначены религиозные деятели", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Mübariz Qurbanlı: “Qarabağdakı işlər Prezidentin və xanımının xüsusi diqqətindədir”

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