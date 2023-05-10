Мубариз Гурбанлы: Работы в Карабахе находятся под пристальным вниманием президента и первой леди

На освобожденных территориях Азербайджана ведется строительство мечетей и реставрация исторических памятников, и эти работы находятся под пристальным вниманием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

На освобожденных территориях Азербайджана ведется строительство мечетей и реставрация исторических памятников, и эти работы находятся под пристальным вниманием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

"Подготовлена специальная программа. Согласно этой программе, в Карабахе строятся и восстанавливаются мечети. Основное внимание уделяется тому, чтобы мечети восстанавливались в первозданном виде. В период оккупации большинство мечетей были разрушены и уничтожены. Во всех этих мечетях будут завершены реставрационные работы и после Великого возвращения в них будут назначены религиозные деятели", - сказал он.