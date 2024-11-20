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Кшиштоф Маминский: Железнодорожный сектор может ответить на глобальные вызовы

Кшиштоф Маминский: Железнодорожный сектор может ответить на глобальные вызовы Международный союз железных дорог (МСЖД) прогнозирует дальнейший рост спроса на грузоперевозки.
Инфраструктура
20 ноября 2024 г. 18:17
Кшиштоф Маминский: Железнодорожный сектор может ответить на глобальные вызовы

Международный союз железных дорог (МСЖД) прогнозирует дальнейший рост спроса на грузоперевозки.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный исполнительный директор организации и акционерного общества "Польские государственные железные дороги" Кшиштоф Маминский на министерском круглом столе, посвященном устойчивому цифровому Среднему коридору, в рамках COP29.

По его словам, основной движущей силой этого роста станут международные грузоперевозки, что, в свою очередь, будет способствовать росту выбросов в транспортном секторе.

Он отметил, что железная дорога как низкоуглеродный и высокоэффективный вид транспорта могла бы ответить на глобальные вызовы 21 века. "Но сегодня удельный вес железнодорожных перевозок снижается. В период с 2008 по 2022 год в глобальном масштабе грузоперевозки железнодорожным транспортом сократились в пользу автомобильного транспорта на 7%", - подчеркнул Кшиштоф Маминский.

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Версия на английском языке Krzysztof Maminski: Railway sector can address global challenges
Версия на азербайджанском языке UIC: Yükdaşıma tələbi artmaqda davam edəcək

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