Кшиштоф Маминский: Железнодорожный сектор может ответить на глобальные вызовы

Международный союз железных дорог (МСЖД) прогнозирует дальнейший рост спроса на грузоперевозки.

Международный союз железных дорог (МСЖД) прогнозирует дальнейший рост спроса на грузоперевозки.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный исполнительный директор организации и акционерного общества "Польские государственные железные дороги" Кшиштоф Маминский на министерском круглом столе, посвященном устойчивому цифровому Среднему коридору, в рамках COP29.

По его словам, основной движущей силой этого роста станут международные грузоперевозки, что, в свою очередь, будет способствовать росту выбросов в транспортном секторе.

Он отметил, что железная дорога как низкоуглеродный и высокоэффективный вид транспорта могла бы ответить на глобальные вызовы 21 века. "Но сегодня удельный вес железнодорожных перевозок снижается. В период с 2008 по 2022 год в глобальном масштабе грузоперевозки железнодорожным транспортом сократились в пользу автомобильного транспорта на 7%", - подчеркнул Кшиштоф Маминский.