Кшиштоф Маминский: Железнодорожный сектор может ответить на глобальные вызовы

Международный союз железных дорог (МСЖД) прогнозирует дальнейший рост спроса на грузоперевозки.
Как сообщает Report, об этом сказал генеральный исполнительный директор организации и акционерного общества "Польские государственные железные дороги" Кшиштоф Маминский на министерском круглом столе, посвященном устойчивому цифровому Среднему коридору, в рамках COP29.
По его словам, основной движущей силой этого роста станут международные грузоперевозки, что, в свою очередь, будет способствовать росту выбросов в транспортном секторе.
Он отметил, что железная дорога как низкоуглеродный и высокоэффективный вид транспорта могла бы ответить на глобальные вызовы 21 века. "Но сегодня удельный вес железнодорожных перевозок снижается. В период с 2008 по 2022 год в глобальном масштабе грузоперевозки железнодорожным транспортом сократились в пользу автомобильного транспорта на 7%", - подчеркнул Кшиштоф Маминский.