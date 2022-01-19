Можно ли установить лифт снаружи здания в старострое?

Отсутствие лифта в пятиэтажных жилых домах в Баку затрудняет подъем и спуск людей, проживающих на верхних этажах. В советское время в пятиэтажках не было лифтов, что считалось вполне нормальным явлением. В 50-60-е и позже - в 70-80-е годы прошлого века в

Отсутствие лифта в пятиэтажных жилых домах в Баку затрудняет подъем и спуск людей, проживающих на верхних этажах. В советское время в пятиэтажках не было лифтов, что считалось вполне нормальным явлением.



В 50-60-е и позже - в 70-80-е годы прошлого века в республиках бывшего Союза, в том числе в Азербайджане, жилищная проблема была очень насущной и острой, поэтому люди соглашались на любое предоставленное жилье. Сейчас ситуация иная. Возможности людей получить жилье довольно широки, а вариантов на рынке недвижимости предостаточно. Думая о комфорте, жильцы не желают подниматься на верхние этажи пешком. Этот фактор играет важную роль в формировании цен на эти квартиры.



Продать квартиру на последнем этаже - нелегкое дело



Комментируя Report ситуацию на рынке недвижимости, эксперт Эльнур Фарзалиев отметил, что между ценами на квартиры, расположенные на последнем этаже пятиэтажек, и квартиры на 2-3-м этажах, существует большая разница. Однако в большинстве случаев найти покупателя на квартиры на последнем этаже даже по низкой цене не представляется возможным: "Продать дом на последнем этаже - дело не из легких. Особенно это касается квартир в пятиэтажках. В этих зданиях нет лифтов, и то, что квартира находится на последнем этаже, создает трудности, особенно для пожилых жильцов".



Наблюдения показывают, что порой люди, проживающие на последнем этаже пятиэтажек, решают проблему с лифтом самостоятельно. Они устанавливают лифт снаружи здания с разрешения различных инстанций и за счет собственных средств. Э.Фарзалиев считает такое положение дел ненормальным: "Установка лифта снаружи здания - довольно затратное дело. Гораздо проще и выгоднее приобрести квартиру на нижнем этаже. С другой стороны, пятиэтажек осталось не так много. Начиная с 2016 года такие здания сносятся и на их месте строятся новые".

Что говорят в "Лифтремонте"...



Но насколько законно устанавливать в здании лифт снаружи? Кто устанавливает такие лифты и кто их обслуживает?

В производственном объединении “Лифтремонт” исполнительной власти города Баку говорят, что для установки лифта снаружи в пятиэтажных зданиях должны быть соответствующие заключения нескольких ведомств - Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве и местного органа исполнительной власти: "Нужно заранее определить, проходят ли на территории предполагаемой установки лифта подземные коммуникации и не будет ли препятствовать это доступу в здание. И лишь после получения соответствующих заключений может быть осуществлена установка лифта снаружи здания.

Если здание является государственным, то есть принадлежит государственному жилищному фонду, то лифт в нем устанавливается нашим учреждением. Если здания управляются сообществом жильцов, то после получения всех заключений и разрешений монтируется железобетонная конструкция, после чего государственный генеральный проектный институт "Азердовлетлайихе" определяет, какого размера должен быть установлен лифт в здании. Совместные общества могут обратиться к нам по поводу установки лифта. Но до этого должна быть проделана работа, не относящаяся к сфере деятельности нашей структуры. Это получение вышеупомянутых разрешений и заключений. При наличии соответствующей документации установка лифта возможна”, - сообщили в ведомстве.