Можно ли привлечь иностранные инвестиции в Восточо-Зангезурский экономический район?

Пять административных единиц, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, имеют очень высокий экономический потенциал.

Пять административных единиц, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, имеют очень высокий экономический потенциал.

Об этом Report заявил эксперт-экономист Эльданиз Амиров, касаясь возможностей Восточно-Зангезурского экономического района для привлечения иностранных инвестиций.

Эксперт выдвинул на первый план роль этих административных единиц в экономике Азербайджана:

"Именно этот район получит первую экономическую выгоду от Зангезурского коридора в Азербайджане"

"В Кельбаджарском административном районе имеется потенциал для поддержки туризма, благодаря санаториям Юхары Истису, Ашагы Истису. В то же время в Кельбаджаре существуют месторождения полезных ископаемых, куда можно привлечь иностранные инвестиции. Джебраильский район обладает достаточным сырьевым потенциалом для производства цемента. Также здесь имеется потенциал животноводства, земледелия, что благоприятно для развития в будущем как пищевой, так и текстильной промышленности. Все эти факторы являются достаточно вескими причинами для иностранных инвестиций в экономику Восточного Зангезура. Географический рельеф Лачина позволяет создать здесь конкурентоспособное пчеловодческое хозяйство мирового уровня. Этот экономический район расположен в географических координатах Зангезурского коридора на границе с Азербайджаном. В Азербайджане именно данный район получит первую экономическую выгоду от Зангезурского коридора. В течение этого периода мы увидим выгоду и для других экономических районов".

Депутат Вугар Байрамов также считает, что экономический потенциал Восточного Зангезура огромен:

"За счет потенциала Восточного Зангезура в ближайшие годы будет сформировано 4% экономики Азербайджана"

"Восточный Зангезур обладает достаточно большим экономическим потенциалом как с точки зрения туризма, так и природных ресурсов. До армянской оккупации этот район классифицировался как Кельбаджарско-Лачинский экономический район и имел особую долю в экономике Азербайджана. Он имел широкие возможности как в промышленности, так и в аграрном секторе, особенно в животноводстве, в сфере туризма, здравоохранения. Однако длительное пребывание под оккупацией не позволило реализовать потенциал этих районов. В результате доля Восточно-Зангезурского экономического района и административных единиц этого района в ВВП за время оккупации сократилась до 0,1%".

По словам Байрамова, Восточно-Зангезурский экономический район внесет важный вклад в развитие аграрной сферы в стране: "Административные единицы, входящие в Восточно-Зангезурский экономический район, освобождены и теперь мы сможем использовать их экономический потенциал. Предварительные оценки показывают, что потенциал Восточно-Зангезурского экономического района в ближайшие годы позволит сформировать около 4% экономики Азербайджана в целом. Это означает, что в ближайшее время в Восточно-Зангезурском экономическом районе возможно производство аграрной и промышленной продукции на сумму около 3 млрд манатов. Восточно-Зангезурский экономический район обладает достаточно огромным потенциалом в плане развития животноводства. Это также позволит увеличить долю аграрной и животноводческой продукции на внутреннем рынке".

Депутат также рассказал об экспортном потенциале Восточного Зангезура: "Этот экономический район будет расположен на стыке коммуникаций. Уже строится железнодорожная линия между Горадизом и Зангиланом. В то же время строится асфальтовая автомобильная дорога от Горадиза до Агбенда. Интеграция этих дорог как в Зангезурский коридор, так и в транспортный коридор Восток-Запад содействует выходу местной продукции на более крупные рынки. С этой точки зрения экономический район имеет достаточно большой экспортный потенциал. В то же время, с учетом большой потенциал района в удовлетворении спроса на аграрную и промышленную продукцию, предполагается, что это создаст предпосылки для оптимизации цен".