Можно ли доверить управление недвижимостью в Азербайджане единой структуре?

В настоящее время в Баку действуют несколько структур по управлению недвижимостью. Это - пережитки советской эпохи ЖЭКи, находящиеся в подчинении Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку, представительства исполнител

В настоящее время в Баку действуют несколько структур по управлению недвижимостью. Это - пережитки советской эпохи ЖЭКи, находящиеся в подчинении Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку, представительства исполнительной власти районов столицы, действующие в селах и поселках, муниципалитеты, созданные с 1999 года, а также совместные общества собственников жилья (кооперативы) по новострою. А можно ли доверить управление недвижимостью в Азербайджане единой структуре?

По мнению эксперта по недвижимости Рашада Гасанова, чем объединять вышеназванные структуры, лучше объединить собственников жилья в составе одного кооператива: "Мировая практика управления недвижимостью больше ориентирована на независимость. То есть в зарубежных странах склонность к созданию совместных обществ собственников жилья более высока. Было бы хорошо, если б в будущем этот механизм был внедрен в дворовых системах и государственных зданиях. В настоящее время наиболее оптимальным механизмом управления недвижимостью являются кооперативы. То есть собственники жилья сами принимают решения, выбирают форму управления, покупают услугу, что создает более качественную и конкурентную среду. Объединение указанных учреждений в одну организацию вновь передаст полномочия государству, что опосредованно приведет к распространению неэффективной практики ЖЭКов".

По словам эксперта, объединение собственников по нескольким типам в один кооператив тоже может считаться удовлетворительной практикой: “Этот механизм можно применить и в частных жилых домах и в масштабах кварталов. Несколько кварталов могут объединиться и образовать кооператив. Собственники жилья могут объединяться независимо от формы собственности. Правда, здесь может возникнуть разница в тарифах. Так или иначе можно создать более качественный механизм управления. В нынешних условиях деятельность ЖЭКов, оплата за их услуги кажутся более доступными для жителей старостроя. Поэтому в определенном смысле и в самом обществе существует двойственное отношение к этому вопросу. То есть управление в рамках жилищного кооператива получается затратнее. Но здесь речь идет о получении качественных услуг".