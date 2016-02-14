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    ​Может быть открыт прямой авиарейс Махачкала-Баку

    Руководство АО Аэропорт Махачкала уже направило авиакомпании «Сибирь» предложение по началу полетов

    Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Уже через три года в Махачкале будет введен в эксплуатацию новый международный терминал. В связи с этим планируется запустить полеты в Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты.

    Как передает Report со ссылкой на "АвиаПорт", об этом сообщает пресс-служба АО "Аэропорт Махачкала".

    Согласно информации, с этой целью руководство аэропорта уже направило авиакомпании «Сибирь» предложение по началу полетов из Махачкалы в Баку.

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