​Может быть открыт прямой авиарейс Махачкала-Баку

Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Уже через три года в Махачкале будет введен в эксплуатацию новый международный терминал. В связи с этим планируется запустить полеты в Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает Report со ссылкой на "АвиаПорт", об этом сообщает пресс-служба АО "Аэропорт Махачкала".

Согласно информации, с этой целью руководство аэропорта уже направило авиакомпании «Сибирь» предложение по началу полетов из Махачкалы в Баку.