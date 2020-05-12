Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию «пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР)».

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает Минвостокразвития РФ. Это первый автомобильный мост между Россией и Китаем.

Официальное разрешение на ввод моста в эксплуатацию выдал Минстрой РФ. «Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016 году, мало кто верил, что мы сможем довести ее до конца. Ведь про необходимость моста до этого говорили на протяжении двух десятков лет, но к работам не приступали», - напомнил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. «Но вот прошло три года, и сегодня Россию и Китай впервые соединяет автомобильный мост», - сказал он, поблагодарив строителей.

Если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мост начал бы работу после выдачи разрешения. Теперь фактический ввод моста будет осуществлен после снятия всех ограничений.

Договор о создании российско-китайской компании ООО «Амур (Хэйлунцзян)», которая занимается строительством моста, был подписан в марте 2016 года. СП было создано на паритетной основе, хотя расходы российской стороны более чем вдвое превышали расходы партнеров. Строительство моста началось в декабре того же года.

Состыковали две части моста Благовещенск—Хэйхэ в мае 2019 года. Первыми по нему поедут грузовые машины. Поездки для легковых автомобилей разрешат не раньше 2021 года, пешеходное сообщение не предусмотрено. Длина моста 1 080 м, общая длина вместе с подъездными путями 19,9 км. Строительство моста оценивается в 18,8 млрд руб.