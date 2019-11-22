Орешкин: В середине декабря будет сдана в эксплуатацию важная часть транспортного коридора "Север-Юг"

Строительство моста через реку Самур на азербайджано-российской госгранице завершится в декабре 2019 года.

Как передает Report, об этом в интервью «Москва-Баку» заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Он отметил, что основной задачей двух стран сегодня является расширение «узких» мест по обе стороны границы. Для этого создана совместная российско-азербайджанская рабочая группа по развитию приграничной инфраструктуры.

«Автомобильный мост через реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг – Казмаляр» поможет решению этой задачи. Работы по контракту стартовали в декабре 2017 года. Теперь стороны действительно вышли на финишную прямую. Ввод моста с подходами в эксплуатацию планируется в середине декабря 2019 года. В России, отмечу, считают важным запуск движения по международному транспортному коридору «Север-Юг». Мост через Самур – важная часть этого коридора», - сказал М. Орешкин.

Министр отметил, что согласно экспертной оценке, грузовой сухопутный транзит через территорию Азербайджана уже в среднесрочной перспективе может приблизиться к 7 млн тоннам, а в более отдаленной перспективе превысить 13 млн тонн. Причем основная часть транзита будет формироваться российскими грузами, следующими в Индию и Иран и из этих стран. В дальнейшем, возможно, речь пойдет о Южной и Юго-Восточной Азии, о государствах Персидского залива.

Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году. Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны. Длина моста составит 325,3 м, ширина 17,3 м, стоимость строительства - 36,5 млн манатов.