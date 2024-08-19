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Москва и Баку рассматривают новый проект на шельфе Каспия

Москва и Баку рассматривают новый проект на шельфе Каспия Россия и Азербайджан потенциально рассматривают для совместной реализации новый проект на шельфе Каспия.
Инфраструктура
19 августа 2024 г. 14:59
Москва и Баку рассматривают новый проект на шельфе Каспия

Россия и Азербайджан рассматривают потенциально новый для совместной реализации проект на шельфе Каспия.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил вице-премьер России Александр Новак.

"В целом есть ряд новых проектов, в том числе и на Каспийском шельфе, который рассматривается потенциально для совместной реализации", - сказал он.

По словам Новака, у РФ и Азербайджана "давние связи в газовой сфере, в нефтегазовой, реализуются совместные проекты". "В частности, такой проект известный, как Шах-Дениз, где наша российская компания "Лукойл" имеет почти 20%, вложила большой объем инвестиций. У нас есть проекты, касающиеся поставок нефти, нефтепродуктов", - сообщил вице-премьер

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Rusiya Xəzər şelfində yeni layihənin icrasını nəzərdən keçirir
Версия на английском языке Moscow, Baku considering new project on Caspian shelf

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