Москва и Баку рассматривают новый проект на шельфе Каспия

Россия и Азербайджан потенциально рассматривают для совместной реализации новый проект на шельфе Каспия.

Россия и Азербайджан рассматривают потенциально новый для совместной реализации проект на шельфе Каспия.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил вице-премьер России Александр Новак.

"В целом есть ряд новых проектов, в том числе и на Каспийском шельфе, который рассматривается потенциально для совместной реализации", - сказал он.

По словам Новака, у РФ и Азербайджана "давние связи в газовой сфере, в нефтегазовой, реализуются совместные проекты". "В частности, такой проект известный, как Шах-Дениз, где наша российская компания "Лукойл" имеет почти 20%, вложила большой объем инвестиций. У нас есть проекты, касающиеся поставок нефти, нефтепродуктов", - сообщил вице-премьер