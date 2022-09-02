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Мощность водоочистительного сооружения в Говсане будет увеличена

Мощность водоочистительного сооружения в Говсане будет увеличена Планируется увеличить мощность очистных сооружений в поселке Говсан Сураханского района Баку.
Инфраструктура
2 сентября 2022 г. 17:09
Мощность водоочистительного сооружения в Говсане будет увеличена

Планируется увеличить мощность водоочистительных сооружений в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Департамента планирования и проектирования ОАО ”Азерсу“ Бахадур Кянгярли на "Экспертном часе".

"В этом районе планируется строительство транспортировочных коллекторов сточных вод. Это также позволит управлять сточными водами. В будущем планируется увеличить мощность Говсанской водоочистительной установки до 200 тысяч кубометров”, - отметил он.

Б.Кянгярли добавил, что в поселке Пиршаги предотвращен сброс сточных вод в Каспийское море: “Полностью предотвращен сброс сточных вод в Каспийское море через 1000-миллиметровый коллектор вдоль побережья”.

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