Мощность водоочистительного сооружения в Говсане будет увеличена

Планируется увеличить мощность очистных сооружений в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Планируется увеличить мощность водоочистительных сооружений в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Департамента планирования и проектирования ОАО ”Азерсу“ Бахадур Кянгярли на "Экспертном часе".

"В этом районе планируется строительство транспортировочных коллекторов сточных вод. Это также позволит управлять сточными водами. В будущем планируется увеличить мощность Говсанской водоочистительной установки до 200 тысяч кубометров”, - отметил он.

Б.Кянгярли добавил, что в поселке Пиршаги предотвращен сброс сточных вод в Каспийское море: “Полностью предотвращен сброс сточных вод в Каспийское море через 1000-миллиметровый коллектор вдоль побережья”.