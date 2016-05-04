​Морское пароходство введет в эксплуатацию во внешних водах еще 6 новых судов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На собрании ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (АКМП) заслушан отчет по итогам 2015 года. С докладом выступил председатель Каспийского пароходства Рауф Велиев. Как сообщили Report в структуре, Р.Велиев отметил, что важнейшей задачей, стоящей перед пароходством, является расширение возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута, создание благоприятных условий для транзитных грузоперевозок, превращение Азербайджана в крупный транспортный узел региона.

Р.Велиев отметил, что в пароходстве внедрены новые системы управления человеческими ресурсами, материальными ценностями и финансового управления, купли-продажи услуг, созданы Центральная диспетчерская система, Электронная система снабжения, единая корпоративная сеть.

Председатель пароходства также затронул вопрос сотрудничества с известными международными компаниями. Он отметил, что компания American Appraisal провела оценку основных средств Каспийского пароходства, Американское бюро судоходства осуществило аудит системы менеджмента качества, здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды, по итогам которого были выданы сертификаты ISO:9001, ISO:14001, OHSAS:18001 и ISO:50001 сроком на 5 лет. Компания Ernst & Young провела аудит финансовых отчетов, с Fitch Rating заключен контракт о получении кредитного рейтинга.

"Азербайджанское каспийское морское пароходство" расширило деятельность во внешних водах, в августе-сентябре три сухогруза привлечено к эксплуатации в Черноморско-Средиземноморском бассейне. В ближайшее время планируется введение в эксплуатацию вне Каспия еще 6 кораблей. Тем самым, количество действующих во внешних водах судов достигнет 11.

В то же время, в апреле в эксплуатацию сданы три корабля пассажировместимостью 80 человек, построенных на Бакинском судостроительном заводе.

За отчетный год в российском городе Астрахань открыто представительство АКМП. Кроме того, количество отремонтированных в 2015 году судов выросло на 122% в годовом выражении, завершено строительство паромной пристани протяженность 130 м.

Среднемесячная заработная плата в АКМП по сравнению с 2014 годом выросла на 15%, составив 749 манатов, для работников плавающего состава - 835 манатов.