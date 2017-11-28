Морские порты Баку и Анакали будут сотрудничать

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Тбилиси. 28 ноября. REPORT.AZ/ Между Бакинским международным морским торговым портом и грузинским Морским портом Анакали подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает грузинское бюро Report, с азербайджанской стороны документ был подписан Талехом Зияддиновым, а с грузинской стороны - Леваном Ахвелдиани.

В меморандуме предусматриваются вопросы информационного обмена между морскими портами двух стран, увеличения товарооборота и расширения сотрудничества.

В заявлении журналистам Талех Зияддинов отметил, что порт Анакали довольно глубокий: "Подписанный между двумя портами документ послужит расширению не только экономических, но и дружественных связей между нашими странами".