Морские порты Азербайджана укрепляют свои позиции на Каспии

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Грузооборот в российских морских портах Каспийского бассейна сократился.

Как сообщает Report со ссылкой на Regnum, здесь зафиксировано падение показателей более чем на треть.

За указанный период в портах Каспия было перегружено 3,1 млн тонн грузов (снижение на 35,3%). Наибольшее снижение динамики зафиксировано в порту Махачкала - на 58,3%. В Астрахани падение объемов составило 9,1%, в порту Оля отмечен рост на 25%.

Эксперты объясняют такую динамику уходом наливных грузов из российских портов на Каспии в порты Азербайджана. Такое мнение подтверждает статистика. Порты Азербайджана, например, увеличивают свой грузооборот - еще в январе-июле 2017 года объем перевалки грузов вырос по сравнению с показателем соответствующего периода 2016 года на 38,3% - до 6 087,7 тыс. тонн.

Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 649,5 млн тонн, согласно данным Ассоциации морских торговых портов.

Напомним, грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 649,5 млн тонн. Наибольшую долю составляют наливные грузы - объем по итогам 10 месяцев года достиг 343 млн тонн, что на 8,3% выше аналогичного уровня прошлого года. Объем перевалки сухогрузов по итогам января-октября составил 306,5 млн тонн (+10,4%).

Наибольший рост демонстрирует перевалка сырой нефти - на 12,6%, до 210,7 млн тонн, а также сжиженного газа - на 7,2%, до 11,8 млн тонн. Объем перевалки нефтепродуктов остается стабильным - 116,8 млн тонн (+1,2% к уровню 2016 года).

Основные номенклатуры, переваливаемые в портах: уголь - 129,1 млн тонн (+13,8%), грузы в контейнерах - 39,7 млн тонн (+13%), зерно - 37 млн тонн (+31,3%), черные металлы - 23,1 млн тонн (-2,3%), минеральные удобрения - 14,3 млн тонн (+8,8%), рефрижераторные грузы - 2,5 млн тонн (+2,5%).