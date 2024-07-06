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Moody's: Влияние Среднего коридора и инвестиций на экономическую мощь Азербайджана со временем будет ощутимым

Moody's: Влияние Среднего коридора и инвестиций на экономическую мощь Азербайджана со временем будет ощутимым Значимость Среднего коридора, как важного транспортного узла между Европой и Азией и инвестиции, вкладываемые по всей территории Азербайджана, являются движущими силами экономических перспектив, хотя влияние на экономическую мощь страны станет ощутимым то
Инфраструктура
6 июля 2024 г. 13:21
Moody's: Влияние Среднего коридора и инвестиций на экономическую мощь Азербайджана со временем будет ощутимым

Значимость Среднего коридора, как важного транспортного узла между Европой и Азией и инвестиции, вкладываемые по всей территории Азербайджана, являются движущими силами экономических перспектив, хотя влияние на экономическую мощь страны станет ощутимым только со временем.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Moody's в связи с подтверждением суверенного рейтинга Азербайджана на уровне Ba1 с позитивным прогнозом.

"Растущая активность на Транскаспийском международном транспортном маршруте, также известном как Средний коридор, лежит в основе устойчивых показателей в секторе транспорта и логистики. Перспективы дальнейшего роста в этом секторе, учитывая растущую важность маршрута как альтернативного канала для торговли между Китаем и ЕС, будут поддерживать дальнейшую диверсификацию экономики", - считают аналитики агентства.

По их мнению, в свою очередь, более крупный и более диверсифицированный сектор транспорта и логистики будет иметь более позитивные внешние эффекты по всей экономике, которые могли бы усилить устойчивость Азербайджана к потрясениям и кредитный профиль.

"Дальнейший прогресс в экономической диверсификации также может со временем распространиться на более диверсифицированные источники государственных доходов и валютных доходов", - подчеркивает Moody's.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. В 2023 году по этому маршруту перевезено 2,7 млн тонн грузов (рост на 86% к 2022 году), в 2024 году грузопоток может превысить 4 млн тонн.

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Версия на азербайджанском языке “Moody's”: Orta Dəhliz və investisiyalar zamanla Azərbaycan iqtisadiyyatına əhəmiyyətli təsir göstərəcək

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