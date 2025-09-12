Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 11:12
    Moody's: Развитие Среднего коридора укрепляет кредитное качество Азербайджана, Казахстана и Грузии

    Геополитические конфликты усилили необходимость развития альтернативных торговых маршрутов, включая Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ), соединяющий Центральную Азию и Кавказ.

    Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody's, рост транзитных объемов и инвестиций в этот маршрут происходит быстрыми темпами, в первую очередь принося выгоду Казахстану (Baa1, прогноз - стабильный), Азербайджану (Baa3, прогноз - положительный) и Грузии (Ba2, прогноз - негативный).

    По оценкам агентства, развитие Среднего коридора способствует укреплению суверенного кредитного качества стран региона. Ускоренное развитие транспортно-логистического сектора улучшает экономические перспективы и диверсификацию экономик, особенно зависящих от экспорта углеводородов (Азербайджан, Казахстан). При этом рост интереса иностранных инвесторов стимулирует правительства адаптировать институты к международным стандартам.

    Moody's отмечает, что хотя государственные вложения в инфраструктуру увеличивают бюджетные расходы, они компенсируются наличием фискального пространства и доступом к льготному финансированию.

    Согласно отчету, банковский сектор стран региона также выигрывает от этого процесса, но в основном косвенно.

    "Высокая зависимость от краткосрочного фондирования (особенно в Казахстане и Азербайджане) и дороговизна капитала ограничивают прямое участие банков в финансировании инфраструктуры. Однако они получают выгоду через кредитование субподрядчиков и смежных отраслей", - отмечают аналитики.

    По их мнению, корпоративный сектор и МСП также выигрывают за счет роста экономической активности. Увеличение транзитных потоков и инвестиций в инфраструктуру поддерживает компании в сферах транспорта, логистики и строительства, а также открывает экспортерам доступ к новым рынкам.

    Особое внимание Moody's уделяет роли национального железнодорожного оператора Казахстана - АО "Казахстан Темир Жолы". Благодаря стратегическому положению компания является главным бенефициаром роста транзита и реализует масштабную инфраструктурную программу, поддерживаемую государственными мерами - от льготного финансирования до тарифного регулирования.

    Вместе с тем агентство подчеркивает сохраняющиеся узкие места, ограничивающие раскрытие полного потенциала Среднего коридора: недостаточная пропускная способность железных дорог, устаревшая логистика, слабая портовая инфраструктура, а также различия в таможенных процедурах и нормативных стандартах, осложняющие координацию политики.

    "Moody`s": "Orta Dəhlizin inkişafı Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın kredit keyfiyyətini gücləndirir"
    Moody's: Middle Corridor development strengthens credit quality of Azerbaijan, Kazakhstan, Georgia

