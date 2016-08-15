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    "Montenegro Airlines" не выполнит оставшиеся три чартерных рейса между Азербайджаном и Черногорией

    Прекращение рейсов связано с определенными вопросами между авиакомпанией и туроператором в Азербайджане

    Баку. 15 август. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Montenegro Airlines" прекратила выполнение чартерных полетов между Азербайджаном и Черногорией.

    Как сообщили Report в почетном консульстве Черногории в Азербайджане, прекращение рейсов связано с определенными вопросами между авиакомпанией и туроператором в Азербайджане.

    Согласно информации, "Montenegro Airlines" не будет выполнять оставшиеся три чартерных рейса.

    Как сообщили туристы, купившие турпакет в Черногорию, турфирма пытается организовать перелет отдыхающих посредством других авиакомпаний.

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