"Montenegro Airlines" не выполнит оставшиеся три чартерных рейса между Азербайджаном и Черногорией

Баку. 15 август. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Montenegro Airlines" прекратила выполнение чартерных полетов между Азербайджаном и Черногорией.

Как сообщили Report в почетном консульстве Черногории в Азербайджане, прекращение рейсов связано с определенными вопросами между авиакомпанией и туроператором в Азербайджане.

Согласно информации, "Montenegro Airlines" не будет выполнять оставшиеся три чартерных рейса.

Как сообщили туристы, купившие турпакет в Черногорию, турфирма пытается организовать перелет отдыхающих посредством других авиакомпаний.