О нас

Moller-Maersk представила самый большой в мире контейнеровоз на зеленом метаноле

Moller-Maersk представила самый большой в мире контейнеровоз на зеленом метаноле Датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk представила самый большой в мире 350-метровый контейнеровоз Ane Maersk, работающий на зеленом метаноле. Сухогруз, построенный на верфи южнокорейской судостроительной компании HD Hyundai Heavy Ind
Инфраструктура
26 января 2024 г. 10:37
Moller-Maersk представила самый большой в мире контейнеровоз на зеленом метаноле

Датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk представила самый большой в мире 350-метровый контейнеровоз Ane Maersk, работающий на зеленом метаноле. Сухогруз, построенный на верфи южнокорейской судостроительной компании HD Hyundai Heavy Industries в городе Ульсан, вмещает 16 592 контейнера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Судно отправится в первый рейс в феврале и будет курсировать между странами Азии, Ближнего Востока и Европы. По словам руководителя отдела управления флотом и технологиями компании Леонардо Сонцио, Moller-Maersk "планирует к концу десятилетия осуществлять четверть всего объема перевозок с использованием экологически чистого топлива".

С этой целью корпорация, на долю которой приходится пятая часть всех морских грузоперевозок, намерена последовательно обновлять флот. Уже к 2027 году датчане планируют пополнить его 25 судами, работающими на зеленом метаноле, - топливе, производимом как из биомассы, например, твердых бытовых отходов, так и из водорода и углекислого газа.

По оценке же южнокорейской судостроительной компании, уже в 2024 году 70% ее заказов придется на суда, которые будут работать на экологически чистом топливе, отмечает агентство.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi