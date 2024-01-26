Moller-Maersk представила самый большой в мире контейнеровоз на зеленом метаноле

Датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk представила самый большой в мире 350-метровый контейнеровоз Ane Maersk, работающий на зеленом метаноле. Сухогруз, построенный на верфи южнокорейской судостроительной компании HD Hyundai Heavy Ind

Датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk представила самый большой в мире 350-метровый контейнеровоз Ane Maersk, работающий на зеленом метаноле. Сухогруз, построенный на верфи южнокорейской судостроительной компании HD Hyundai Heavy Industries в городе Ульсан, вмещает 16 592 контейнера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Судно отправится в первый рейс в феврале и будет курсировать между странами Азии, Ближнего Востока и Европы. По словам руководителя отдела управления флотом и технологиями компании Леонардо Сонцио, Moller-Maersk "планирует к концу десятилетия осуществлять четверть всего объема перевозок с использованием экологически чистого топлива".

С этой целью корпорация, на долю которой приходится пятая часть всех морских грузоперевозок, намерена последовательно обновлять флот. Уже к 2027 году датчане планируют пополнить его 25 судами, работающими на зеленом метаноле, - топливе, производимом как из биомассы, например, твердых бытовых отходов, так и из водорода и углекислого газа.

По оценке же южнокорейской судостроительной компании, уже в 2024 году 70% ее заказов придется на суда, которые будут работать на экологически чистом топливе, отмечает агентство.