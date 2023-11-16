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Молдова, Румыния и Украина оптимизируют железнодорожные перевозки

Молдова, Румыния и Украина оптимизируют железнодорожные перевозки Киев, Кишинев и Бухарест договорились об оптимизации железнодорожных перевозок в связи с ситуацией на польско-украинской границе.
Инфраструктура
16 ноября 2023 г. 16:02
Молдова, Румыния и Украина оптимизируют железнодорожные перевозки

Киев, Кишинев и Бухарест договорились об оптимизации железнодорожных перевозок в связи с ситуацией на польско-украинской границе.

Как передает Report, об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.

По его словам, была проведена встреча операторов железных дорог трех государств для улучшения ситуации с грузоперевозками в направлении Рени-(Украина)-Джурджулешты (Молдова)-Галац (Румыния) и обратно.

"С учетом блокировки со стороны Польши автомобильных грузовых перевозок из Украины, которая длится уже больше недели, и информации, что подобная ситуация может сложиться гипотетически еще и на украинско-словацкой границе, "румынско-молдавский железнодорожный трафик, который позволяет перевозить большие объемы грузов, приобретает очень важное значение",- написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, стороны договорились о следующих решениях: переезд поездов через Рени в режиме нон-стоп; координация объемов транспортировки за 5 дней до их осуществления; передача скомплектованных комбинированных поездов, состоящих из 50-60 вагонов, из Молдовы в Румынию; обмен информацией о движении составов и суточной переработке в терминалах в Галаце; интеграция терминалов в Галаце в украинскую автоматизированную систему Месплан.

Он отметил, что достигнутые договоренности приведут к увеличению втрое пропускной способности пункта Джурджулешты-Галац, сокращению времени движения в пути вагонов между Молдовой, Украиной и Румынией на 2-3 дня, а также к снижению транспортных расходов.

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