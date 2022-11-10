Могут ли истощиться ресурсы, обеспечивающие Баку питьевой водой?

В ближайшие несколько десятилетий не предвидится никаких проблем с ресурсами, обеспечивающими Баку питьевой водой.

В ближайшие несколько десятилетий не предвидится никаких проблем с ресурсами, обеспечивающими Баку питьевой водой.

Об этом в ответ на запрос Report заявил глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

По его словам, создание водохранилища Тахтакёрпю и прокладка водопровода Тахтакёрпю-Джейранбатан обеспечивает стабильное водоснабжение города Баку.

"Водопровод из Джейранбатана позволяет удовлетворить растущий спрос Баку на питьевую воду в ближайшие несколько десятилетий. Другими источниками питьевой воды являются водопроводы Огуз-Габала, Баку-Шоллар и река Кура. В будущем не возникнет никаких проблем с этими ресурсами, за исключением форс-мажорных обстоятельств", - отметил он.

"Основная доля в обеспечении Баку питьевой водой принадлежит Джейранбатанскому водохранилищу. Примерно половина воды, подаваемой в Баку летом, поступает из Джейранбатана. Далее по значимости следуют водопровод Огуз-Габала-Баку и подземные источники Хачмаза. Наименьшая доля в обеспечении Баку питьевой водой принадлежит реке Кура. В летние месяцы из Куры в Баку поступает чуть более 1 кубометра воды в секунду", - добавил представитель" Азерсу".

По его словам, из Куры обеспечивается водоснабжение в большей части Гарадагского района и части Сабаильского и Бинагадинского районов: "Из Куры вода поступает в Алят, Сангачал, Буту, Коргёз, Шангар, Локбатан, Ходжахасан, 20-й участок и частично в Бинагади. Джейранбатан обеспечивает водой в основном восточную часть города, а именно поселки Сабунчи, Сураханы, Хазар, Пиралалахы, дачные массивы Абшерона, город Хырдалан, Низаминский, Наримановский и часть Хатаинского районов. В Ясамальский, Насиминский, Наримановский районы подается смешанная вода из водопровода Огуз-Габала-Баку и водохранилища Джейранбатан. По водопроводу Шоллар-Баку вода поступает до водохранилища Сулутепе, откуда небольшая часть этой воды смешивается с водой Огуз-Габалинского трубопровода и реки Кура и поступает в город".

"Всего 2% запасов пресной воды Азербайджана направлено на удовлетворение потребностей в питьевой воде",- добавил представитель ведомства.