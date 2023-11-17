О нас

Модернизация станций тбилисского метро начнется с 2025 года

Модернизация станций тбилисского метро начнется с 2025 года Тбилисская транспортная компания с 2025 года приступает к модернизации станций метрополитена столицы, которая рассчитана на пять лет.
Инфраструктура
17 ноября 2023 г. 11:16
Модернизация станций тбилисского метро начнется с 2025 года

Тбилисская транспортная компания с 2025 года приступает к модернизации станций метрополитена столицы, которая рассчитана на пять лет.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил гендиректор компании Георгий Шарков.

Правительство Грузии приняло решение выделить из госбюджета 475 млн евро на поэтапную закупку 212 единиц современных вагонов (48 поездов) метро международного стандарта.

Тендер на строительство планируется объявить в начале 2025 года, после чего определится последовательность начала работ на каждой из станций.

"По нашему плану все 12 станций метро должны быть реконструированы в течение 5 лет. Естественно, мы не сможем запустить все 12 станций вместе, они будут перераспределены по плану, чтобы не мешать передвижению пассажиров", - сказал Шарков.

По его словам, возможна одновременная реабилитация двух-трех станций, поэтому процесс рассчитан на пять лет.

Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них расположены 23 станции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi