Модернизация станций тбилисского метро начнется с 2025 года

Тбилисская транспортная компания с 2025 года приступает к модернизации станций метрополитена столицы, которая рассчитана на пять лет.

Тбилисская транспортная компания с 2025 года приступает к модернизации станций метрополитена столицы, которая рассчитана на пять лет.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил гендиректор компании Георгий Шарков.

Правительство Грузии приняло решение выделить из госбюджета 475 млн евро на поэтапную закупку 212 единиц современных вагонов (48 поездов) метро международного стандарта.

Тендер на строительство планируется объявить в начале 2025 года, после чего определится последовательность начала работ на каждой из станций.

"По нашему плану все 12 станций метро должны быть реконструированы в течение 5 лет. Естественно, мы не сможем запустить все 12 станций вместе, они будут перераспределены по плану, чтобы не мешать передвижению пассажиров", - сказал Шарков.

По его словам, возможна одновременная реабилитация двух-трех станций, поэтому процесс рассчитан на пять лет.

Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них расположены 23 станции.